Erasmus federale per giovani arbitri a Gibilterra. Per la Sicilia il giovane fischetto castelvetranese Christian Carrara

del 2023-06-14

Sono stati selezionati i giovani arbitri che prenderanno parte alla manifestazione calcistica internazionale, in programma dal 28 Giugno al 2 Luglio 2023 a Gibilterra, per dirigere gare delle categorie che vanno dalla U13 (Esordienti) alla U19 (Juniores). Rispetto ai 10 posti originariamente previsti è stata selezionata una ulteriore candidatura per la Puglia, in ragione di una rinuncia di partecipazione della stessa regione nella selezione prevista per il Portogallo.

In questo stage rappresenterà la Sicilia il giovane arbitro castelvetranese Christian Carrara.

In qualità di istruttori/osservatori saranno presenti:

• Peter Frojdfeldt, osservatore UEFA - Svezia, già arbitro della finale di Coppa UEFA e IV ufficiale di gara di Roberto Rosetti nella finale degli Europei 2008

• Jamie Robinson, arbitro FIFA

