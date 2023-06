Campobello, cumuli di rifiuti in via Scuderi. Rabbia dei residenti. Comandante Panierino: "Incivili in azione bonifiche in corso"

di: Redazione - del 2023-06-20

Cumuli di rifiuti da tempo abbandonati in via Scuderi a Campobello di Mazara e i residenti scrivono alla Redazione di Castelvetranonews.it con l’obiettivo di sensibilizzare l’Amministrazione a sollecitare la ditta che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti di bonificare l’area aumentando al tempo stesso il livello di controllo dell’area per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Di seguito riportiamo il testo della lettera pervenuta in Redazione:



“In Via Scuderi, da circa 1 anno, viviamo in mezzo alla spazzatura. Dopo un breve disservizio verificatosi tanti mesi fa, da un paio di sacchetti ci ritroviamo adesso con una montagna di rifiuti abbandonati che invadono anche la sede stradale. Oltre ad essere pericolosi per l'inquinamento lo sono anche alla circolazione. Ad oggi nonostante le sollecitazioni al Comune non è cambiato nulla. Non siamo poi tanto distanti dal centro abitato e anche noi paghiamo la tassa sui rifiuti”.

Sulla questione relativa all'abbandono dei rifiuti per strada è intervenuto il Comandante della Polizia Municipale di Campobello, Giuliano Panierino: "Questa è la situazione di Via Scuderi nonché di molti altri siti dove i concittadini incivili di chi scrive continuano ad abbandonare i rifiuti anziché rispettare le ordinanze sindacali sulla raccolta differenziata. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, con i (pochi) mezzi a nostra disposizione cerchiamo di beccare sul fatto chi abbandona attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza mobile. Come dicevo, purtroppo, i siti da controllare sono decine e decine, quasi tutti in periferifia, dove non c’è spesso neanche la pubblica illuminazione, favorendo ciò i suddetti incivili nell’ abbandono incontrollato della spazzatura. La situazione è anche a conoscenza del V Settore, che si occupa della raccolta dei rifiuti attraverso un soggetto esterno all’Ente. La bonifica di questo siti è in atto, con tutte le conseguenze che ciò comporta, considerato che si tratta di rifiuti indifferenziati che possono essere conferito in quantità limitata presso i centri di raccolta. Questa situazione comporta, di conseguenza, ulteriori oneri a carico del Comune".