Lavori e apertura Guardia Medica a Tre Fontane. Consiglieri di opposizione scrivono all'Asp di Trapani

di: Redazione - del 2023-06-21

L'apertura della Guardia Medica a Tre Fontane al centro di una nota dei Consiglieri Comunali di opposizione di Campobello di Mazara, Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni. Gli stessi con una nota inviata all'Asp hanno chiesto di conoscere quali tipi di interventi devono essere realizzati per adeguare l'immobile, sito a Tre Fontane, nella via Vincenzo Accardi, e renderlo pienamente funzionale a presidio di Guardia Medica. Ancora quando verranno appaltati i lavori e quanto dureranno i lavori di adeguamento. Infine, i consiglieri di Opposizione chiedono, approssimativamente, il periodo in cui il presidio verrà aperto al pubblico.