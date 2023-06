Concorso Canoro “Io Incanto”, alcuni giovani castelvetranesi approdano alle semifinali in programma il 5 Agosto

di: Redazione - del 2023-06-21

Lo scorso 9 giugno si è svolto a Marinella di Selinunte presso l’Agorazein il concorso Canoro “Io Incanto” che promuove la ricerca di nuove voci. A partecipare al contest sono stati gli alunni della “Bottega della musica” di Mistretta Maria che si sono classificati per le semifinali del contest. Si tratta di Rita Tilotta, Melissa Tilotta, Helena Bono, Marika Catania, Sofia Crocchiolo, Anna Pellicane, Kassandra Falsitta.

Le semifinali e le finali si svolgeranno il prossimo 5 Agosto, rispettivamente alle ore 19:00 e alle 22:00 presso Contrada Matarocco 239 Marsala e prevedono in giuria giudici di rango come Marco Vito (Vocal coach Rai e Mediaset ), Sonia Addario (Vocal coach e giudice del muro "All Togheter now" su Canale 5).