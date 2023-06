Amministrative 2024, il centro destra cerca la quadra. Lentini continua le interlocuzioni. Sicilia Vera fa campagna acquisti di ex grillini

di: Redazione - del 2023-06-26

Girano voci di incontri e di riunioni, un fatto normale a meno di un anno dalle Amministrative 2024 che ci saranno a Castelvetrano. Pare che i movimenti politici locali sono già in moto e molto ruota attorno al grande tentativo di coalizione del Centro Destra annunciato nelle scorse settimane che vede al momento al tavolo di discussione i seguenti partiti e movimenti politici che dovrebbero individuare due nominativi da mettere sul tavolo per avviare le discussioni: “Democrazia Cristiana”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Prima l’Italia” e i movimenti civici “Castelvetrano Giovani”, “Insieme si può”, “Obiettivo Città”, “Ricominciamo Insieme”.

I Leader dei sopracitati movimenti e partiti stanno discutendo intanto la possibile compresenza e “compatibilità” (qualche distinguo tra le varie forze politiche inizia a trapelare) tra tutte le forze politiche. Il passo successivo sarà individuare il protagonista delle prossime Elezioni Amministrative 2024, ovvero la scelta del candidato Sindaco. Dalle voci che si rincorrono questo sembrerebbe motivo di dibattito all'interno della coalizione di Centro Destra, tanto che escono i primi nomi che, pare, non nascondano velleità di candidatura ad ambire alla poltrona di primo cittadino.

Il Presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Castelvetrano, avvocato Davide Brillo, dopo l'esperienza del 2019, non avrebbe nascosto la possibile candidatura ma dovrà lavorare per riuscire a far quadrare il centro destra attorno alla sua candidatura bis anche se, alcune voci, parlano dell'Avv. Francesco Sammartano come potenziale nome alternativo. La scelta di inserire nel Consiglio Direttivo del Partito nuove leve rappresenta senza dubbio un segnale chiaro.

In fermento anche Forza Italia castelvetranese, il suo leader, Nicola Li Causi, uscito con un buon risultato dalle scorse Regionali appoggerà il Centro Destra. I buoni rapporti con esponenti di spicco del Governo Regionale, il Governatore Schifani e l'Assessore Tamajo su tutti, potrebbero dare una nuova linfa ad un partito che dopo la scomparsa del suo leader storico, Silvio Berlusconi, cercherà di operare, come a livello nazionale, sull'unione d'intenti dei suoi maggiori esponenti.

Calogero Martire di Obiettivo Città osserva interessato alla candidatura, contando sempre sull'appoggio della sindacalista Enza Viola e del dottore Salvatore Stuppia. Non è escluso che il movimento cittadino, uscito sconfitto alle ultime elezioni Comunali nel 2019 possa rivedere tutte le posizioni proponendo un nome nuovo.

Negli ultimi giorni pare che si sia avvicinato a questa coalizione di Centro Destra, l'avvocato Giovanni Lentini, fondatore del movimento "Castelvetrano Rinasce" supportato dal Comitato "Orgoglio Castelvetranese". Le parole proferite dallo stimato professionista qualche settimana fa: "Per essere vincenti ci vuole una convergenza di tutta la città e della politica" confermano le voci fuoriuscite di un possibile ingresso del movimento da Lentini presieduto all'interno della coalizione del Centro Destra.

L'avvocato Giovanni Lentini potrebbe essere il candidato, o uno dei candidati, di questa grande alleanza. Pare probabile che il prossimo Sindaco di Castelvetrano possa uscire da quest'area politica soprattutto dopo l'accordo di massima che coinvolgere tutto il Centro Destra cittadino. Difficile pensare, rimanendo unica la linea, ad un Primo Cittadino che esca da altre aree.

Su altri versanti, invece, ha parlato di Elezioni il Sindaco Enzo Alfano che, alla domanda di una sua ricandidatura, ha precisato: "Non è un sindaco che si ricandida. È il gruppo politico che deve candidare un sindaco. Prima parliamo di programma. I Cinque stelle non vanno più da soli ma cercano alleanze politiche di condivisione delle idee".

Alfano lascia intendere che se il Movimento Cinque Stelle troverà uno o più accordi, lui potrebbe ricandidarsi. Quale partito o movimento ha mostrato disponibilità a condividere il programma politico? Il Partito Democratico ha chiarito subito, almeno secondo le parole di Monica Di Bella: "Un accordo con il M5S lo si può avere solo a condizione che Alfano non sia il loro candidato".

Intanto, il gruppo potrebbe implodere a causa dei continui addii: siamo lontani dall'iniziale compattezza dei pentastellati che, adesso, sono ridotti ad uno zoccolo, duro ma esiguo, di consiglieri. Allo stesso tempo, sono mesi ormai che non ci sono più i numeri per il Sindaco per governare con una maggioranza importante così come avvenne all'inizio del suo mandato.

Sicilia Vera raccoglie sempre più consensi da parte dei "grillini dissidenti", Casablanca, Maltese e Coppola si preparano ad accogliere dal Movimento Cinque Stelle anche Anna Maria Livreri (e potrebbe non essere l'ultima grillina dissidente). Secondo indiscrezioni raccolte, la consigliera avrebbe già protocollato le dimissioni per passare al gruppo consiliare di "Sicilia Vera", capeggiato da Francesco Casablanca, presente da diverse legislature in consiglio. Tra l'altro, il gruppo ha già accolto diversi "ribelli" del partito del Sindaco Enzo Alfano, come Ignazio Maltese e Giuseppa Coppola. Sicilia Vera è in fermento per l’arrivo a Castelvetrano del leader Cateno De Luca con il quale definire la strategia per le prossime amministrative consapevoli del crescente indice di gradimento nei cittadini e, soprattutto, nei grillini delusi.

Da più parti però c'è una voce che circola, specialmente dopo la questione ricorso, vinto in primo grado da Bica: Nicola Catania potrebbe candidarsi a Sindaco di Castelvetrano? Al momento sembra fanta politica ma nulla vieta di credere che un politico come Catania, dopo aver perso il "prediletto" primo cittadino nella "sua" Partanna e con una questione giudiziaria in corso (è di pochi giorni fa la nota dell'Ufficio Stampa dell'onorevole Catania di aver impugnato il provvedimento) possa ambire alla poltrona di Primo Cittadino a Palazzo Pignatelli.

A meno di un anno dalle votazioni gli intrecci politici iniziano a farsi vedere e sentire, e c'è chi vuole preparare il terreno in tempi non sospetti e poter agire spedito verso l'obiettivo. Tra grandi alleanze e politici in cerca d'autore la campagna elettorale è davvero iniziata.