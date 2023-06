Ill lettore scrive: "Contenitori del Cimitero pieni di fiori e incendi alle sterpaglie tra le tombe. Si intervenga"

di: Redazione - del 2023-06-27

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, Carmelo Giannilivigni, riguardante lo stato di degrado in cui versa il Cimitero di Castelvetrano. In particolare, come si può vedere attraverso le immagini, i rifiuti sono visibili e come riferito dal cittadino pare che siano lì da diversi giorni senza che nessuno interviene.

"I bidoni della spazzatura non vengono svuotati da diverse settimane, alcuni anche da più di un mese. Ci sono tracce di rifiuti bruciati dietro le tombe. Davvero una situazione di degrado e nessuno interviene".

La questione della pulizia del Cimitero è da diverso tempo un tema "caldo", mesi fa c'è stata una bonifica con l'intervento congiunto di Amministrazione Comunale e Sager. Adesso si sta tornando verso una situazione di degrado. Il personale del Cimitero è al minimo delle risorse e svolge numerose altre funzioni e, per tale motivo, il servizio è in gestione a una società esterna cui i cittadini si rivolgono affinchè possa essere costantemente mantenuto il Cimitero in maniera dignitosa.