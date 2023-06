Campobello, consiglieri d'opposizione chiedono la disinfestazione di alcune aree

di: Redazione - del 2023-06-29

Alcuni Consiglieri Comunali di Campobello di Mazara rivolgono all'Amministrazione Comunale un appello affinchè si proceda ad interventi mirati a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Il Comunicato Stampa firmato dai consiglieri Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni:

"Con l’arrivo dell’estate, le alte temperature creano le condizioni ottimali per la formazione di zanzare, scarafaggi, zecche ed altri insetti nocivi per la salute dei cittadini. Vista la situazione in cui versa il paese ed in particolare le zone balneari e considerato che ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto alla disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione, sebbene la legge imponga al sindaco, quale massima autorità sanitaria del comune, di provvedere alla vigilanza ed alla tutela

dell’igiene e della sanità pubblica del territorio comunale, l’opposizione ha chiesto all’amministrazione di procedere immediatamente ad effettuare gli interventi periodici di disinfestazione per il benessere di tutti i cittadini".