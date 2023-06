Castelvetrano, due giovani investiti da un'auto. Ragazza 25enne si presenta ai Carabinieri. Ecco la sua versione dei fatti

di: Redazione - del 2023-06-27

Ieri pomeriggio in via Omero a Castelvetrano un auto travolge due ragazzi in moto lasciandoli a terra e fuggendo. I carabinieri intervenuti nel luogo dell'incidente hanno cercato anche attraverso le telecamere della zona di rintracciare la persona alla guida dell'auto in fuga.

Sarebbe stata rintracciata il pirata della strada, una giovane donna di 25 anni che era alla guida di una Fiat Punto. La giovane, stante a quanto emerge dalle indagini, si sarebbe presentata in Caserma l'indomani dando la propria versione dei fatti accertati e confermati dalla visione delle telecamere.

Avrebbe detto di non essersi accorta di avere investito la moto una affermazione che se fosse confermata sarebbe un po’ discutibile.