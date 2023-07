Il lettore scrive: "Palo non funzionante da tempo" La replica dell'Assessore Manuzza

di: Redazione - del 2023-07-06

Nell'articolo di qualche giorno fa abbiamo trattato su segnalazione di una lettrice, la questione legata ad alcuni pali spenti in via 109 a Triscina. Oggi la replica dell’assessore Manuzza.

Avevamo ricevuto una segnalazione di una nostra lettrice, Simona Asta, riguardante il mancato funzionamento di un palo della luce a Triscina in prossimità della strada 109.

"Gentile Redazione, sono una vostra lettrice e un po' seccata mi rivolgo ancora una volta a voi, perché con questa è la quarta segnalazione che faccio in merito al mancato funzionamento del palo dell'illuminazione pubblica a Triscina, all'altezza della strada 109.

Il palo non funziona da ben quattro anni, se non addirittura di più, e nessuno si è mai interessato alla riparazione nonostante le ripetute segnalazioni a voi di Castelvetranonews. Spero che prima o poi chi di competenza ripari il danno. Cordiali saluti".

Sul tema ai nostri microfoni l'Assessore Antonino Manuzza ha dichiarato: "Rassicuro il segnalatore che grazie alla nuova convenzione anche questo intervento, non si tratta di una semplice sostituzione della lampada ma bensì bisogna scavare e ricollocare i nuovi fili, potrà essere effettuato e mi hanno rassicurato che è messo in programmazione in tempi brevi".