Santa Ninfa, nota del PD cittadino sulla nomina dell'Assessore Rosalinda Genco

Per quanto concerne la nomina come Assessore Comunale di Rosalinda Genco, da parte del neo-Sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri che ha presentato la stessa come esponente del PD è arrivata una nota della Segreteria Cittadina del Partito Democratico.

“La Genco - precisa la nota - non ha più rinnovato la tessera nonostante i reiterati inviti, nei mesi scorsi, del segretario del circolo. Non ha partecipato alla fase congressuale, né alle scorse primarie. Anche in questo caso nonostante fosse stata più volte invitata a farlo.

È ovviamente possibile - prosegue la nota - che la Genco si sia tesserata nei giorni scorsi, in modalità telematica. In ogni caso nessuna comunicazione in proposito è giunta alla segreteria cittadina. Per tutte queste ragioni, e per altre che qui si risparmiano, la presenza in Giunta della Genco va considerata a titolo puramente personale.

Alla stessa giungono comunque gli auguri di buon lavoro da parte della segreteria del PD, che si dice “felice che la Genco abbia sentito forte la voglia di riabbracciare i valori del Partito democratico.

L'appartenenza ad un partito - conclude la nota -, però, non si esaurisce nell'adesione ideale ai suoi valori, ma vive concretamente nella partecipazione attiva alla vita dello stesso”.