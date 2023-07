Salemi, il Sindaco annuncia il programma estivo, atteso per la settimana delle Culture il sassofonista jazz Benjamin Petit

di: Comunicato Stampa - del 2023-07-07

È il sassofonista jazz Benjamin Petit il vincitore dell'edizione 2023 del 'Premio per la musica Città di Salemi - Welcome back Tony Scott', organizzato dal Comune di Salemi nell'ambito della Settimana delle Culture che si terrà nella cittadina trapanese dal 24 al 30 luglio.



"Salemi ha avuto la capacità di ritagliarsi uno spazio autorevole nel panorama del jazz - affermano il Sindaco Venuti e l'assessore al Turismo Vito Scalisi -. 'Welcome Back Tony Scott', anche quest'anno, richiama nella nostra città artisti di altissimo livello. La Settimana delle Culture, però, non si ferma alla musica ma porta con sé altre importanti conferme, come il 'CineKim' e il 'Salìber Fest', e novità interessanti".

Il programma estivo "Salemi d'Estate" si svolgerà dal 4 luglio al 9 settembre

Allegati