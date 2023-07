Carta Solidale 2023, a chi spetta e come si ottiene

di: Redazione - del 2023-07-12

La Carta Solidale consentirà, a chi ne avrà i requisiti, di ottenere un contributo di oltre 380 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Non è prevista alcuna domanda, occorre effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre.

Il Masaf, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha ufficializzato l'uscita del nuovo strumento che da luglio 2023 garantirà alle famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro un sostegno economico da utilizzare solamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

La Carta solidale è però incompatibile con altri sostegni al reddito. Per questo motivo, non ne hanno diritto quei nuclei familiari in cui anche un solo componente risulta percettore di:

Reddito di cittadinanza

Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi);

Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll);

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni (Cig);

qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L’Istituto fornirà al Comune l’elenco completo delle famiglie residenti sul territorio con Isee inferiore a 15 mila euro, così che questo possa stilare una graduatoria dando precedenza a:

- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso;

- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso;

- nuclei familiari, composti anche da meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso.