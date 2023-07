(VIDEO) Castelvetrano, presentati i lavori di restauro della Chiesa di San Domenico

di: Elio Indelicato - del 2023-07-18

Sono stati presentati ieri i lavori di restauro della Chiesa di San Domenico di Castelvetrano grazie ad un intervento del Fec ( Fondo edifici di culto), con un finanziamento di circa 50 mila euro.

Somme che sono servite, come precisa l’arciprete Don Giuseppe Undari: "per mettere in sicurezza la struttura campanaria che contiene la campana datata 16 febbraio 1622 realizzata dal maestro Giacomo San Filippo. E’ stato smontato il balconcino di marmo esistente sul prospetto della Chiesa in quanto erano state riscontrate delle lesioni alla stessa balaustra. Le maestranze della Ditta Rosario Marino hanno lavorato molto anche sul prospetto, ridando l’antico splendore alla nostra Chiesa".

Alla manifestazione presente anche il Prefetto di Trapani Filippina Cocuzza che ha seguito i lavori delle maestranze, visto che è proprio la Prefettura a gestire i fondi del Fec: "La cultura, l’arte è fondamentale per la crescita di un popolo. Il Fec si occupa della manutenzione dei beni ecclesiastici di particolare pregio e la Chiesa di San Domenico a Castelvetrano ne è un mirabile esempio".

Presente anche il Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella: "La Chiesa di San Domenico è un gioiello di fede. Chi l’ha pensata, chi l’ha realizzata, non l’ha fatto per soldi, ma per il gusto del bello da consegnare alle future generazioni".

Tra gli ospiti anche il Sovrintendente emerito Riccardo Guazzelli. Una Chiesa piena di persone ha avuto anche la possibilità di ascoltare un concerto con arpa, vibrafono e pianoforte suonati da Francesca Campo, il giovane Eduardo La Scala, Fabio Pecorella e Mariella Zancana.

L’evento presentato dal professore Rosario Atria ha visto alla fine il ringraziamento dell’Arciprete alla Prefettura e alla Sovrintendenza di Trapani: "Per la solerzia e l’attenzione che ancora una volta hanno espresso nei confronti del patrimonio artistico della nostra città".

Dall’inizio dell’anno i sette volontari, tra i quali l’instancabile Ignazio Palermo hanno contato 4 mila visitatori all’interno della Chiesa, che resta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e il pomeriggio su richiesta di gruppi di turisti e non solo.

VIDEO / INTERVISTE: