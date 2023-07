Castelvetrano, convocato il consiglio comunale il 27 luglio. Ecco i punti all'ordine del giorno

di: Redazione - del 2023-07-26

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 27 luglio 2023, alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno:

1. “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ( art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n. 34). Approvazione”.

2. “Servizio idrico integrato. Approvazione costi di gestione del servizio 2023”.

3. “Approvazione Regolamento comunale per le attività di street art. Proposta al Consiglio Comu-

nale”.