Il Lettore scrive, "Strade di campagna piene di rifiuti, alcuni dati alle fiamme"

di: Redazione - del 2023-07-24

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Davide Rizzo, sui tanti cumuli di rifiuti che si trovano abbandonati lunghe le strade della periferia della città, specialmente in quei tratti di strada dove i protagonisti dovrebbero essere il verde e l'aria pulita.

Ecco quanto segnala il nostro lettore Davide Rizzo: "Quando per caso ti trovi a percorrere certe strade di campagna per respirare aria pulita e cercare un po' di serenità, ti risvegli e ti ritrovi nel bel mezzo di una discarica! Non c'è limite alla inciviltà ed alla cattiveria di certa gente. Non basta la raccolta porta a porta e la prenotazione del ritiro gratuito degli ingombranti, purtroppo chi è "sporco dentro" non meriterebbe di godere di questa terra.

La spazzatura viene buttata lungo i bordi della strada e poi il genio di turno appicca il fuoco ai cumuli, con nubi tossiche di veleni. Questo è ciò che succede a Castelvetrano nella via Paceco o quella che è meglio conosciuta come "strada della montagna". Occorre denunciare, pubblicare, combattere questi comportamenti! Ognuno di noi deve fare qualcosa per la nostra comunità e la nostra terra. Abbiamo una grande responsabilità".