Santa Ninfa, opposizione azzera le somme destinate alla collettività, duro scontro con il Sindaco Ferreri

di: Redazione - del 2023-07-27

Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, è andato in scena un duro scontro tra il gruppo di opposizione “Insieme per Santa Ninfa” ed il gruppo “ProgettiAMO Santa Ninfa” che sostiene il Sindaco Carlo Ferreri.

Dopo l’approvazione all’unanimità del Regolamento predisposto dalla Giunta, emendato dal Consiglio, sulla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, il dibattito si è acceso sugli equilibri di bilancio e le relative variazioni.

Sul punto, infatti, i Consiglieri comunali di opposizione Balsamo, Biondo, Mistretta, Stallone, Tantalo, Glorioso, Pellicane e Accardi hanno presentato una serie di emendamenti volti ad azzerare le somme destinate a diversi servizi utili alla collettività.

I predetti consiglieri di opposizione hanno tolto 50.000 € dalla promozione turistica, 10.000€ destinati alla gita per gli anziani e 5.000 € destinati alla vaccinazione dei capi di bestiame, 20.000€ destinati al trasporto interurbano alunni, 3.000€ destinati al campo estivo per soggetti diversamente abili e 10.000€ dai contributi da destinare alle associazioni, 25.000€ destinati alla pulizia del verde pubblico e 60.000 € destinati alla manutenzione delle strade.

Dure le critiche rivolte dai consiglieri di ProgettiAMO Santa Ninfa che sostengono il Sindaco Ferreri, "questa è un’opposizione distruttiva che fa soltanto male alla comunità di Santa Ninfa, tagliare i fondi destinati ai servizi utili per la collettività, solo per capricci personali e perché non si è ancora accettata la sconfitta elettorale, non fa un torto al Sindaco Ferreri ma lo fa ai santaninfesi tutti".

Altrettanto duro il Sindaco Carlo Ferreri: "è grave quanto fatto dai consiglieri di opposizione, è stato compiuto un atto scellerato ieri sera. Questi consiglieri comunali del gruppo Insieme per Santa Ninfa sono solo degli irresponsabili, approvando questi emendamenti hanno tagliato i fondi destinati alle strade, alla pulizia, ai diversamente abili, al trasporto interurbano alunni, alla gita per gli anziani, agli allevatori e alla sagra della pecora e feste di Natale. Che sia chiaro, così facendo non fanno un torto a me ma a tutti i santaninfesi. Questi consiglieri se ne assumeranno la responsabilità davanti a tutti i cittadini e alla Corte dei Conti. Confermano, ancora una volta, la loro incapacità di essere classe dirigente responsabile, incuranti dei bisogni della comunità, privi di idee e proposte progettuali su cui confrontarsi seriamente e non a parole. È solo la rabbia per la sconfitta elettorale subita a guidare ancora le loro iniziative".