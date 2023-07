Castelvetrano, progetto S.E.I.S. Termini e modalità di partecipazione al Sostegno Economico

di: Redazione - del 2023-07-27

Il Comune di Castelvetrano in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa), nell’ambito del Piano di Zona 2013/2015 intende attuare la progettualità “SEIS” che prevede misure di contrasto alla povertà e di reinserimento lavorativo al fine di contrastare il rischio di marginalità sociale ad una tipologia diversificata di utenti a rischio di fragilità sociale.

Allegati

FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- garantire il rispetto della persona e della sua dignità;

- accrescere le competenze personali mediante la sperimentazione di opportunità

lavorative;

- prevenire e, ove possibile, rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio sociale di

natura personale e familiare;

- favorire il superamento di qualsiasi forma di emarginazione e di disadattamento

sociale;

- promuovere il senso civico e della legalità;

- promuovere la solidarietà;

- favorire il reinserimento socio-lavorativo.

Il progetto “S.E.I.S.” (Sostegno Economico e Inclusione Sociale) - I^ Annualità, prevede

l'impiego di n. 73 beneficiari, così distribuiti nei vari Comuni del Distretto:

- n. 35 unità per il Comune di Castelvetrano

- n. 13 unità per il Comune di Campobello di Mazara

- n. 13 unità per il Comune di Partanna

- n. 3 unità per il Comune di Poggioreale

- n. 3 unità per il Comune di Salaparuta

- n. 6 unità per il Comune di Santa Ninfa

Le prestazioni riguardano:

attività ausiliaria al servizio di vigilanza e pulizia di immobili comunali;

attività ausiliaria al servizio di pulizia di spazi e aree pubbliche.

Nell'allegato termini e modalità di partecipazione alla domanda di ammissione al S.E.I.S.