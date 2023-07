Fallisce il dialogo tra PD e Alfano. L’accusa del Pd: “Tatticismi pre elettorali e immaturità politica dei 5 Stelle”

del 2023-07-30

(ph. Baldo Genova)

Stamattina, domenica 30 luglio, si è definitivamente consumato il fallimento del progetto politico del MoVimento 5 Stelle e del sindaco Alfano a causa dell'inaffidabilità del gruppo consiliare e dell'incapacità del sindaco di creare aggregazione intorno alla apertura annunciata questa settimana. I tatticismi pre-elettorali hanno prevalso sulla responsabilità di dare una chance alla città.

Non per il Partito Democratico che non si è voluto sottrarre alla responsabilità del ruolo di rappresentante di una comunità offrendo la propria disponibilità a discutere su un percorso tecnico di fine mandato per salvare la città da un possibile nuovo dissesto finanziario e da un ulteriore e colpevole passo indietro per la città. Con scienza e coscienza oggi il gruppo del PD era in aula per discutere la delibera importante sulla tari2023.

Tuttavia l'immaturità politica del MoVimento 5 Stelle e la poca chiarezza con cui affrontano la crisi di cui loro stessi sono causa, non consentono di trovare una soluzione apprezzabile nell'interesse della nostra comunità. Sarà una lunga estate calda per i dirigenti del M5S impegnani più a regolare i conti interni che a pensare al bene della Città e, naturalmente, per il sindaco Alfano nei confronti del quale il PD manterrà la sua posizione di opposizione.