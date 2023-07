Breve analisi sulla attuale situazione politica in Consiglio Comunale a Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-07-28

Finisce l'era “grillina” a Palazzo Pignatelli?Anche Enzo Alfano molto probabilmente da tempo non si considera più componente dei 5Stelle.

Il primo segnale di rottura è stato manifestato in occasione delle elezioni regionali del 2022, quando l’attuale Sindaco ha mostrato una certa filìa per l’aspirante deputato di Partanna, cosa certamente non gradita al candidato dei 5Stelle Luca D'Agostino.

Uno strano generale silenzio aleggia sulla Città da quando è sembrata manifestarsi l’intenzione del Sindaco di attuare l’ennesimo rimaneggiamento della sua giunta. Protagonisti e osservatori sembrano tutti in posizione di attesa. Voci di corridoio danno per certo che Alfano, con il prevedibile rimpasto, non confermerà più alcuni esponenti grillini come il Vice-Sindaco Foscari e l'assessore Manuzza.

Le loro poltrone potrebbero essere occupate da esponenti dell'opposizione con 30 anni di politica sulle spalle? Altro che cambiamento! Se così fosse l’ultimo scorcio di sindacatura potrebbe assomigliare al tipico inciucio da "prima repubblica".

Un’Amministrazione che, in linea con il poco credibile progetto nazionale, avrebbe dovuto aprire il Comune “come una scatoletta di tonno”, si è fatta condizionare fortemente da fattori demagogici e dai dissidi interni subito manifestatisi e mai completamente appianati. Adesso tenta di non soccombere in attesa delle prossime elezioni amministrative della primavera 2024.

Si spera almeno che Alfano, assieme ai vecchi e nuovi suoi amici, la smetta di dare lezioni di coerenza. Che senso ha questo inciucio? Meglio dimettersi, lui e i suoi assessori. La città è in ginocchio e il Sindaco pensa di salvare la faccia elemosinando voti a chi è stato eletto per stare all'opposizione. Che brutto spettacolo! E poi ci lamentiamo della scarsa partecipazione al voto.

Il Commissario di Castelvetrano e Dirigente Nazionale della Nuova DC

Rosalia Ventimiglia