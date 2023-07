Il Lettore scrive, AAA la "vecchia" Selinunte cercasi

di: Redazione - del 2023-07-31

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un nostro lettore G.L. che lamenta il degrado specialmente nella spiaggia di Marinella di Selinunte nei pressi dello Scalo di Bruca.

Ecco il testo della lettera/segnalazione:

"Gentile Redazione di Castelvetrano News, o forse sarebbe più corretto indirizzare questa mia al Sig. Sindaco di Castelvetrano e, perché no, anche a tutti i residenti/villeggianti di Selinunte.

Scrivo da semplice cittadino, seppur non originario selinuntino, per esprimere, con enorme rammarico, tutto il dispiacere nel vedere ridotto quel meraviglioso borgo marinaro che notoriamente è Selinunte, ed in particolare la sua "spiaggia del centro", in condizioni a dir poco pietose.

Quest'anno ho deciso con la mia famiglia di villeggiare a Selinunte, prendendo una casetta in affitto da Giugno a Settembre. Una casetta deliziosa per carità, nella centralissima Via Pammilo che ho lautamente pagato (con contratto regolarmente registrato) seguendo canoni d'affitto tipici delle più note località turistiche italiane! Ma non è questo il punto.

Chi scrive non proviene da alcuna località turistica "famosa e rinomata" del Centro-Nord Italia e pertanto abituato a chissà quali "standard" di accoglienza e ricettività. Sono nato e cresciuto in una magnifica cittadina a pochi Km da Selinunte, accomunati dunque più o meno dai medesimi usi e costumi. Chi scrive è di Mazara del Vallo e mai come in questo periodo sto notando delle evidenti differenze!

Selinunte è deliziosa lo ammetto! Lo sono le persone che la abitano e la vivono da sempre e che soprattutto la rispettano. Lo è il mare, lo sono le emozioni che certi tramonti suscitano ai piedi di quella meraviglia che è il Parco Archeologico. Ma forse quell'immagine di borgo marinaro che noi mazaresi Vi invidiavamo sino a qualche anno fa è praticamente svanita.

Dispiace constatare una spiaggia, in particolare quella dello "Scaro", abbandonata a sé stessa, invasa da rifiuti e, ahimè, mai ripulita.

Sia chiaro, nulla può giustificare l'inqualificabile inciviltà di ragazzini molto poco educati che abbandonano bottigliette e rifiuti di ogni genere a qualsiasi ora del giorno e della notte, che monopolizzano la spiaggia per giocare a calcio o a beachvolley nel bel mezzo di affollati pomeriggi di famiglie con bambini al seguito, ma anche di parecchi adulti che li emulano perfettamente.

Purtroppo, questo problema lo vive tutto il Paese, la comunità in generale tutti i giorni deve fare i conti con ignoranza ed inciviltà. Ma dispiace, altresì, notare come l'amministrazione non abbia mai pensato di dotare questa spiaggia libera di appositi cassonetti. Non se ne vede uno da chissà quanto tempo. Così come mai in questi mesi ho visto operai ripulire la spiaggia e le stradine limitrofe.

È vero, a Selinunte effettivamente c'è un efficiente servizio di raccolta differenziata porta a porta, ma è altrettanto strano che la stessa amministrazione comunale non abbia mai pensato di far ripulire di tanto in tanto la spiaggia.

Mai visti inoltre controlli delle Forze dell'ordine o della Polizia Municipale durante il giorno. Gli agenti si notano solamente nelle ore serali quando si attiva l'isola pedonale e dunque l'occasione è ghiotta per far cassa con verbali e rimozioni forzate (giuste, ci mancherebbe altro!), ma mai che si vedano durante i pomeriggi affollati per prevenire ed evitare flotte di motorini ed autovetture selvaggiamente parcheggiate, che ostruiscono lo scivolo del molo impedendo a semplici genitori con passeggini la discesa in spiaggia senza doversi avventurare in slalom e gincane. Non oso immaginare come dovrebbe fare un cittadino con difficoltà motorie o di deambulazione.

Posso solo immaginare quanto sia difficile amministrare un territorio "particolare" come il nostro, ma per una volta voglio anche sottolineare come a pochi Km di distanza possano esserci esempi virtuosi di amministratori che, nelle comuni difficoltà sociali, ambientali ed economiche, riescono comunque a distinguersi ed a ben operare al massimo delle loro potenzialità. E perché no, magari il Sindaco di Castelvetrano potrebbe chiedere consigli a quello di Mazara del Vallo!"

Cordialmente,

G.L.

un villeggiante a Selinunte desideroso, da mazarese, di tornare ad invidiarvi.

Alcuni scatti fotografici a corredo della segnalazione effettuata: