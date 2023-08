“Un progetto politico ampio per arginare il decadimento di Castelvetrano”. Costituita un’Alleanza Politica

del 2023-08-02

(ph. http://www.favaraweb.it/)

Mentre a Castelvetrano si discute di una possibile giunta tecnica (nonostante il passo indietro del Pd e forse anche di qualche altro consigliere che sembrava aver aperto alla possibilità di un ingresso in Giunta) con l'azzeramento da parte del Sindaco Enzo Alfano delle deleghe assessoriali esistenti già lo sguardo dei partiti e dei movimenti civici è al futuro. E' stata, infatti, costituita un’"Alleanza Politica per Castelvetrano". Con un documento a firma dei rappresentanti politici di Castelvetrano Giovani, Castelvetrano Rinasce, Democrazia Cristiana, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Insieme si può MPA, Obiettivo Città, Prima L’Italia, Ricominciamo Insieme si gettano le basi per un progetto politico comune in vista delle prossime elezioni comunali.

“L’Alleanza - si legge nel comunicato - è partecipata da movimenti civici e da partiti politici che, nel rispetto delle singole identità ed autonomie organizzative, si sono uniti per elaborare un progetto comune di governo della città da affidare ad una classe dirigente competente, il cui scopo è fare risorgere la città e la comunità castelvetranese.

L’intento è quello di lavorare per formare un vasto fronte di cittadini, associazioni, forze politiche e sindacali che siano in grado di arginare il palese decadimento di Castelvetrano, per determinare una auspicabile inversione di tendenza e per fare sì che il nostro territorio ed il suo ambiente urbano, sia nella città che nelle frazioni e borgate, raggiungano quel livello di decoro, di qualità ambientale, di benessere culturale, sociale ed economico, a cui tutti aspiriamo. Tali obbiettivi costituiscono i presupposti per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di potere cogliere tutte le opportunità che, anche a seguito al processo di rinascita, certamente si creeranno sul nostro territorio.

Questo ambizioso e non facile disegno mira nel contempo alla promozione di una classe dirigente appassionata e competente, impegnata a progettare e ad amministrare, quale condizione indispensabile per il risanamento finanziario e per guidare la rinascita del nostro territorio e della nostra comunità, verso una città bella, colta, tecnologicamente avanzata, sostenibile sul piano ambientale, ed attraente per imprenditori, artisti e turisti di ogni ceto sociale.

L’Alleanza Politica per Castelvetrano è attualmente costituita dall’intesa raggiunta tra: Castelvetrano Giovani, Castelvetrano Rinasce, Democrazia Cristiana, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme si può, MPA, Obiettivo Città, Prima l’Italia, Ricominciamo Insieme, ed è impegnata ad ampliarsi con metodo democratico e partecipativo, coinvolgendo le forze che si sono opposte e comunque sono rimaste estranee alla fallimentare gestione amministrativa della nostra città in questi ultimi cinque anni.

L’intesa si fonda sul convincimento di tutti i partecipanti che la nostra comunità ha bisogno, per la specificità attuale del suo stato di decadimento economico, sociale, ambientale e culturale, di tutte le forze disponibili, capaci di superare gli egoismi di parte, e porre con sinergie le proprie capacità e la propria autorevolezza per un obiettivo comune”.