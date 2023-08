Castelvetrano, Bonus Figlio: a chi spetta e come riceverlo, ecco l'avviso e l'istanza

del 2023-08-01

(ph. www.termometropolitico.it)

Il Comune di Castelvetrano ha reso noto l'avviso riguardante il Bonus Figlio e l'Istanza per usufruire del beneficio.

Allegati

A seguito del Decreto Dirigenziale Generale n. 1980/S8 del 14 luglio 2023 da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in attuazione dell’art. 6, comma 5 della legge regionale 10/2003, è stato previsto un intervento economico in favore dei nuclei familiari residenti nei comuni della Regione Siciliana, composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti sulla base di una graduatoria stilata nel rispetto dei criteri stabiliti dal suddetto decreto prevedendo l’assegnazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio.

L’istanza dovrà essere presentata direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano sito in Piazza Umberto I oppure inviata telematicamente a mezzo pec: [email protected]rano.tp.it

Le domande dovranno essere presentate entro:

15.09.2023 per i bambini nati - periodo 01.01.2023 al 30.06.2023;

27.10.2023 per i bambini nati - periodo 01.07.2023 al 30.09.2023;

26.01.2024 per i bambini nati - periodo 01.10.2023 al 31.12.2023;

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in piazza G. Cascino, 8 Piano 1° o telefonare al n. 3480376163.