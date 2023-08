Castelvetrano, dal Consiglio Comunale ok al rendiconto della gestione finanziaria 2022. Quasi un milione di avanzo

del 2023-08-08

(ph. Baldo Genova)

Il Sindaco Enzo Alfano porta a casa il Rendiconto 2022. Il Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione ha esitato favorevolmente la delibera del rendiconto della gestione finanziaria relativo all'esercizio 2022, unico punto all'ordine del giorno. Il risultato di Amministrazione dell’esercizio 2022, presenta un avanzo vincolato di €999.905,72), dopo gli opportuni e prudenziali accantonamenti. Conti in ordine che fanno ben sperare per il futuro di ripresa che la città aspetta e merita.

Nettamente migliore rispetto al rendiconto 2021 chiuso con un disavanzo, nonostante l’anno 2022 sia stato caratterizzato dalle incertezze degli aumenti esponenziali dei costi di energia che ha colpito gli Enti pubblici, gli imprenditori e le famiglie. In aula presenti 17 Consiglieri su 24. Si sono espressi favorevolmente in 10 (7 M5S; 3 Sicilia Vera).