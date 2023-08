Castelvetrano, azienda cerca figure professionali, annuali e stagionali

di: Redazione - del 2023-08-06

Azienda a Castelvetrano ricerca una figura di autista munito di patente C e di CQC in corso di validità per assunzione annuale, previsto iniziale contratto a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

Inoltre ricerca più figure di operai stagionali sia di sesso maschile che di sesso femminile con contratto a tempo determinato per i mesi di ottobre e novembre.

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum o i propri dati al seguente indirizzo e-mail: [email protected]