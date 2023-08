Santa Ninfa, Un successo XXVI edizione della Sagra della Salsiccia, quasi 60 mila presenze

di: Redazione - del 2023-08-07

Un successo oltre ogni aspettativa per la XXVI edizione della Sagra della Salsiccia. Quasi 60mila visitatori hanno affollato il week-end che il Comune di Santa Ninfa, con la collaborazione dei commercianti locali, ha dedicato all’enogastronomia.

Nella cittadina del Belìce, lungo l’asse viario compreso tra il viale Pio La Torre e la via Piersanti Mattarella, i degustatori giunti da ogni parte della Sicilia, hanno potuto scegliere, tra le quarantotto postazioni enogastronomiche, non solo la caratteristica salsiccia accompagnata dal bicchiere di vino, ma anche vari prodotti tipici del territorio, adatti a soddisfare qualsiasi gusto: pasta, busiate, carne, focacce, arrosticini, panelle, dolci, cannoli e cassatelle di ricotta, formaggi, pannocchie di mais, angurie, meloni gialli, miele.

Tutto ciò che l’agricoltura e la zootecnia locale possono offrire. "Santa Ninfa – commenta il sindaco Carlo Ferreri – ancora una volta si è dimostrata all’altezza di un evento di tale portata, tutto si è svolto nel migliore dei modi con apprezzamenti per i nostri prodotti e, soprattutto, per l’ospitalità di noi santaninfesi. Ringrazio tutti i cittadini per essersi adoperati per la buona riuscita di tale manifestazione. La sinergia tra cittadini, aziende e Amministrazione comunale è la strategia vincente che

dobbiamo portare avanti in ogni settore".

Ottimi affari, ovviamente, anche quest’anno, per le attività commerciali, i produttori e i macellai locali. Una ricaduta economica importante che dimostra come il turismo enogastronomico costituisca ormai una fetta importante del più complessivo sistema turistico. I fuochi d’artificio, poco dopo la mezzanotte, hanno chiuso la seconda serata della ventiseiesima edizione della sagra dalla salsiccia.

Per la foto si ringrazia Davide Testa