La toccante dedica di Elena Basile alla professoressa Vittoria Gentile scomparsa ieri

di: Redazione - del 2023-08-08

Riceviamo e pubblichiamo una dedica alla Professoressa Vittoria Gentile, ieri, in occasione della sua dipartita a miglior vita da parte della collega ed ex compagna di scuola, Elena Basile.

"Quando penso d'essere stata al liceo, vicino a lei seduta nello stesso banco mi commuovo e piango. Io piccola, immatura creatura, complessata, timida seduta a lei accanto stavo. Fissa alla meta orientata non si è mai distratta non si è mai svagata e non mi riferisco solo alla meta della scuola ma anche a quella della vita: mite, dolce e brava sempre onesta, retta e corretta. Gentile, il suo cognome, ben le si adattava. Ora, sia nei sogni ad occhi aperti o chiusi, riflettendo parlo e dico, commossa e onorata, la mia compagna, Vittoria, è una santa, ora è beata! Era una donna che emanava pace, era una cristiana vera,verace".

Elena Basile