Santa Ninfa, approva variazione al bilancio con destinazione di 60 Mila Euro alla manutenzione delle strade

del 2023-08-11

In data odierna la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Carlo Ferreri, ha approvato la proposta di variazione di bilancio che reinserisce nell’apposito capitolo la somma di € 58.557,00 destinata alla manutenzione delle strade. Ed infatti, la Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale n. 339 del 4 agosto 2023, ha approvato il riparto del Fondo per gli investimenti dei comuni per l’anno 2023, confermando la somma che era stata destinata al Comune di Santa Ninfa nell’anno 2022 pari ad € 250.350,90.

"Tale atto - si legge nella nota stampa - si è reso necessario in quanto nell’ultima seduta del Consiglio comunale del 26 luglio scorso, con l’emendamento n. 7, a firma dei consiglieri di opposizione, era stata ridotta di € 60.000 la somma prevista nell’apposito capitolo e destinata alla manutenzione stradale.

È stato così sgombrato il campo dagli infondati timori sulla certezza dei trasferimenti regionali che avevano portato a formulare ed approvare tali emendamenti. La suddetta proposta di variazione finalizzata alla manutenzione stradale, approvata dalla Giunta, è stata trasmessa al Presidente per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio comunale".