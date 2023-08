"Strade verso depuratore a Marinella, un pericolo pubblico". La "denuncia" di Castelvetrano Giovani

di: Redazione - del 2023-08-10

La situazione attuale del depuratore di Marinella di Selinunte è ben conosciuta da tutti i cittadini e dalle istituzioni; lo scorso anno, tramite delibera della Regione Sicilia, è stata messa a disposizione del nostro comune una cospicua somma di denaro per mettere in sicurezza il depuratore e la strada Del Cantone.

Quella che invece sembra passare inosservata, nonostante le continue richieste e le raccolte di firme dei residenti, è la grave situazione in cui si trovano attualmente le vie Sileno, Prometeo e Patroclo, traverse della via Pindaro, situate a monte della via del depuratore.

Nella via Patroclo, in particolare, si sono già verificate frane del terreno, che hanno provocato il cedimento del fondo stradale, e il distacco della parte finale della strada.

Anche nelle altre due vie citate sono evidenti i segni di cedimento del terreno (nella via Sileno la posizione di un pozzo sembra essere addirittura diversi metri a valle rispetto a quella iniziale e la scalinata che un tempo permetteva il passaggio ora è inagibile).

Gli effetti di questi smottamenti sono evidenti anche guardando le case nelle immediate vicinanze, che presentano evidenti segni del movimento del terreno.

Questa situazione si protrae da anni e il pericolo sembra passare da un orecchio all'altro senza che vi sia la reale intenzione di evitare quello che rischia di diventare un grave disastro, soprattutto quando arriveranno le forti piogge dei mesi invernali.

Castelvetrano giovani ha fatto un sopralluogo, registrando la rabbia dei residenti e la loro frustrazione per non essere ascoltati e per il rischio di perdere la loro casa.

Chiediamo, pertanto, al Sindaco di tener conto delle richieste dei propri cittadini e di mettere in atto le opere necessarie, utilizzando i fondi stanziati dalla regione, per la messa in sicurezza dell'area.

Ecco alcune immagini: