Santa Ninfa, Valentina Squadrito in Consiglio Comunale, prende il posto di Paternò nominato Assessore

di: Mariano Pace - del 2023-08-10

Valentina Squadrito ha ufficialmente prestato giurato, nel corso dell’ultima seduta consiliare, come Consigliere Comunale di Santa Ninfa.

E’ subentrata a Filippo Paternò, dimessosi da Consigliere Comunale essendo stato designato assessore dal Sindaco Carlo Ferreri.

Il neo-consigliere Squadrito ha alle spalle diverse esperienze politiche amministrative avendo esercitato le funzioni di consigliere comunale ed assessore.

“Sono entusiasta - ha dichiarato Valentina Squadrito- di assumere il ruolo e di contribuire a portare avanti il lavoro della squadra guidata dal sindaco Ferreri, con l’obiettivo di contribuire al progresso e alla crescita di Santa Ninfa”.

Piena soddisfazione naturalmente da parte del sindaco Ferreri. "L’entrata in consiglio di Valentina Squadrito - precisa il Sindaco - è un’opportunità per Santa Ninfa, perché consentirà di avvalerci delle competenze di una giovane professionista che si è già distinta per il suo impegno nella pubblica amministrazione. A lei - conclude il sindaco Ferreri - vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale".