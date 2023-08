I Mutonia live sul palco del Rock on stage a Santa Ninfa sabato 19 agosto

di: Redazione - del 2023-08-17

L’Associazione Musicale Artistico Culturale NoiRocker con il patrocinio del Comune di Santa Ninfa, nell’ambito del programma Estate Santaninfese 2023, è lieta di presentare sul palco della seconda edizione del Rock on stage, sabato 19 agosto, la rock band finalista dell’edizione 2021 di XFactor: I Mutonia.

La band di Ceprano (Frosinone) nasce nel 2009 ed ha all’attivo diversi EP ed LP. La loro presenza al programma XFactor ha indiscutibilmente portato una buona e sana ventata di Rock n’ Roll.

La band è attualmente in giro per l’Italia con il suo Malessere Tour 2023 ed il Rock on stage di Santa Ninfa è l’unica tappa siciliana prevista in programma.

L’evento Rock on stage avrà inizio alle ore 19:30 con una maxi grigliata pre-concerto dove si potranno gustare hamburger di scottona, hamburger vegani e la ormai nota salsiccia di Santa Ninfa.