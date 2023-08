Castelvetrano, Ignazio Maltese si dimette da Vice-Presidente del Consiglio Comunale

di: Redazione - del 2023-08-17

Il consigliere di Sicilia Vera, l'avvocato Ignazio Maltese, ha comunicato le proprie dimissioni da Vice-Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano

"RingraziandoVi per l’esperienza maturata durante la mia permanenza in questo Comune, - si legge nella nota - rassegno in data odierna le mie dimissioni da Vice-Presidente del Consiglio Comunale. Vi comunico che le motivazioni che mi hanno condotto a tale decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio Comunale e dunque di tutti i consiglieri nel prossimo ConsiglioComunale".