"Ringrazio i sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano", La lettera di un anziano castelvetranese

di: Redazione - del 2023-08-25

Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa lettera di ringraziamento all'Ospedale di Castelvetrano da parte di un cittadino:

"Sono Ferro Francesco, Operatore delle Poste Italiane, in quiescenza da anni, ed ho superato l'età di anni 89 . Alcune settimane addietro, a seguito di un incidente domestico, mi si è fratturato il collo del femore.

Ho affrontato con fermezza e convinzione la decisione, condivisa col mio caro amico dottore Antonio Tavormina, già conoscitore di alcune mie pregresse patologie, di dovere affrontare l'intervento operatorio con assoluta tranquillità .

Tutto è riuscito nel migliore dei modi e adesso sarà un'altra struttura, esterna all'Ospedale, a seguire la mia terapia riabilitativa .

Il mio doveroso ringraziamento, ma assolutamente sincero, ai due giovani ortopedici argentini in servizio presso il P.O. di Castelvetrano, dottore Abbate Pedro e dottore George Perez, straordinari per competenze, ma soprattutto per i loro valori, che sembrano intangibili, ma rari nel campo della sanità, umanità e gentilezza, e necessari per una pronta guarigione degli ammalati.

Nell'Ospedale di Castelvetrano, e nei reparti nei quali sono stato degente, Ortopedia e Chirurgia, quest'ultimo ben organizzato dal dottore Antonio Tavormina, si respira un profumo di valori .

Grazie dottori Antonio Tavormina, Pedro Abbate, George Perez, e tutti i Collaboratori Sanitarii, nonché i Tecnici dedicati alla mia riabilitazione".

Francesco Ferro