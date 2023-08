Castelvetrano, aggiudicati i locali ex Torchio nel Sistema delle Piazze

di: Redazione - del 2023-08-26

E' di qualche giorno fa l'aggiudicazione definitiva in concessione dei locali comunali siti in Piazza D’Aragona e Tagliavia, in passato, adibiti a pub (ex Torchio).

L’Amministrazione Comunale comunica che con Determina Dirigenziale nr. 218 del 23 agosto 2023 della IV Direzione, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in concessione dei locali comunali siti in Piazza D’Aragona e Tagliavia (ex Torchio).

Grazie ad un bando aperto per l’assegnazione in locazione dei locali ubicati nel Centro Storico a soggetti terzi che intendono svolgere attività economiche e, dopo le fasi procedurali ed i dovuti controlli, è risultata aggiudicataria la ditta “Cusà di Valentina Cordio & C. Sas”, per un importo annuo pari ad € 8.245,00.