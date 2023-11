Accusata dal fratello di aver rubato soldi alla madre e di non averla assistita. Assolta donna castelvetranese dal Tribunale di Marsala

di: Redazione - del 2023-11-29

La signora G.M., castelvetranese, di anni 79, amministratrice di sostegno della madre M.A. negli anni dal 2013 al 2017, accusata dal proprio fratello G.B. di essersi appropriata di denaro della madre e di non averla assistita e per ciò imputata del grave reato di peculato avanti al Tribunale di Marsala ove è stata difesa dall’Avv. Celestino Cardinale, è stata assolta perché il fatto non sussiste con sentenza del 28 novembre.

Piena è stata la soddisfazione dell’Avv. Cardinale, il quale ha dichiarato che, nonostante la tenacia del fratello accusatore della propria assistita, che si è pure coatituito parte civile nel procedimento, e l’intervento di moglie e figlia dell’accusatore a suo sostegno, è stata svolta in dibattimento attività difensiva che ha portato alla dimostrazione, condivisa dal Tribunale, che l’incompletezza della rendicontazione delle spese sostenute dall’imputata per l’assistenza alla madre non poteva rappresentare prova certa dell’attività di appropriazione di cui era imputata la signora G.M..

Per la signora G.M. è stata la fine di un incubo, avendo sempre protestato la propria innocenza e manifestato l’amarezza che il fratello ed i suoi familiari sono stati sempre consapevoli della infondatezza della accuse.