Festival, rassegne ed eventi a Castelvetrano, Palermo e dintorni

Da mercatini, mostre d’arte, spettacoli e concerti a rievocazioni storiche, manifestazioni, partite di calcio e rassegne culinarie di richiamo internazionale, a Castelvetrano, Trapani, Palermo e, in generale, in Sicilia il calendario è fitto di eventi in ogni stagione. Scopriamo quali sono gli eventi più interessanti in programma al momento e nei prossimi mesi.

48° edizione del Festival di Morgana

La 48° edizione del Festival di Morgana, straordinario evento che coniuga divertimento e tradizioni popolari, si terrà fino a domenica 12 novembre 2023 presso la Chiesa di San Mattia Apostolo dei Crociferi di Palermo e presso il Museo internazionale delle marionette, intitolato ad Antonio Pasqualino, noto medico e antropologo palermitano scomparso nel 1995, che per molti anni si batté strenuamente per la tutela e la promozione dell’Opera dei pupi siciliani , antica pratica performativa dichiarata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità dall'Unesco nei primi anni Duemila. Potrete assistere a un ampio ventaglio di spettacoli di ombre giavanesi, burattini, marionette e guarattelle, da Arlecchino, Brighella e Colombina a Orlando e Pantalone. Vi invitiamo a consultare il programma completo sul portale web del festival.

23° Stagione Concertistica dell'Accademia Ludwig van Beethoven

Fino a domenica 17 dicembre 2023 è in programma al Teatro Comunale Eliodoro Sollima di

Marsala, in provincia di Trapani, si terrà la seconda parte della 23° stagione Concertistica della prestigiosa Accademia Ludwig van Beethoven diretta dal maestro Giuseppe Lo Cicero. Gli spettacoli si tengono ogni domenica alle ore 18:00

Folgore Calcio Castelvetrano

Sicilian Wine Weekend di Alcamo

È in programma fino a domenica 12 Novembre 2023 anche il celebre Sicilian Wine Weekend

di Alcamo, in provincia di Trapani, una rassegna dedicata alle migliori produzioni enologiche della Sicilia Occidentale. Potrete partecipare a wine tasting e assaggi nonché assistere a interessanti cooking show, workshop, momenti di approfondimento e presentazione di libri a tema enogastronomico.

11° edizione della Sagra della Cassatella di Agira

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2023 ad Agira, in provincia di Enna, si rende omaggio alla celebre cassatella, uno squisito dolce di pasta frolla ripieno di ricotta di pecora, mandorle tritate, cacao e cannella, originario dell’area dell’ennese ma ormai ampiamente diffuso in tutta la regione. L’undicesima edizione della sagra animerà le vie del pittoresco borgo di Agira per un fine settimana all’insegna del folklore e della musica, con degustazioni e assaggi di questo tipico dolce siciliano dalle origini antiche.

Frida Kahlo, una vita per immagini

Le sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo custodiranno fino a martedì 28 novembre

2023 un ampio repertorio fotografico che permette di ammirare e conoscere da vicino le

vicissitudini, gli amori e le amicizie che hanno reso la celebre pittrice messicana Frida Kahlo, artista di fama internazionale, un'icona dell'arte, del femminismo e del multiculturalismo. La mostra è aperta al pubblico ogni giorno della settimana dalle ore 9:30 alle ore 18:30. L’ultimo ingresso è consentito alle ore 17:30.