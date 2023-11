L’azienda agricola lancia la 1ª edizione di di “Luci in campagna”. Natale tra eventi per grandi e bambini tra regali e atmosfera speciale

di: Publiredazionale - del 2023-11-29

È con l’arrivo del Natale che l’azienda agricola “La Soprana” di Ferrante Daniela lancia la prima edizione di “Luci in campagna”. L’obiettivo è quello di eliminare il pregiudizio per cui la campagna debba essere vissuta soltanto per scopo agricolo, in realtà può offrire molto altro sia dal punto di vista sociale che ricreativo e questo evento ne è la prova.

Apriremo il cancello ai visitatori nelle giornate dell’8 dicembre, del 26 dicembre e del 6 gennaio, dalle ore 16 alle ore 21. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini: nella giornata dell’8 dicembre 2023 troveranno Babbo Natale che, dopo averli accolti, farà una foto con loro e successivamente riceveranno un piccolo pensierino e consegneranno la letterina che hanno scritto.

Luci, colori, sagome natalizie e sottofondi musicali saranno gli ingredienti principali per un’atmosfera unica, innovativa ed indimenticabile. Vi aspettiamo in tanti!

8 dicembre 2023 (Babbo Natale per i bimbi)

26 dicembre 2023

6 gennaio 2024

Durante le tre date saremo aperti dalle 16 alle 21!

Per raggiungerci basta percorrere la SP81 per Triscina.

Se venite da Campobello o da Castelvetrano siamo a 1.5 km dall’incrocio tra SP 56 ed SP 81.

Se venite da Triscina siamo 1.2 km dopo il kartodromo.

Per la posizione su whatsapp eventualmente contattate il numero sottostante.

INGRESSO GRATUITO

Per info: 3802666961