Il poker come azienda: carriere ed opportunità nel settore

di: Francesco Accardi - del 2023-12-05

Il poker è senza dubbio il passatempo più entusiasmante del mondo. Questo perché non è solo un

semplice gioco di carte ma un passatempo emozionante che riscuote anche un certo successo

come industria. Vediamo in maniera approfondita quali possono essere le opportunità di carriera

nel meraviglioso mondo del poker.

Introduzione

Cosa rende il poker qualcosa in più di un semplice gioco? La sua storia, le sue regole, la sua

passione. Il gioco di carte sul tavolo verde viene infatti da molto lontano e la sua storia ha incanto intere

generazioni di giocatori e appassionati facendo acquisire al poker una modernità che lo ha reso

sempiterno. Ma intorno al poker gravita un mondo fatto anche di possibilità lavorative e nelle prossime righe scoprirai quali sono e come hanno fatto in modo che il poker, specialmente quello online, migliorasse la crescita economica . Spesso è davvero oro tutto ciò che luccica e continuando a leggere ti renderai conto di quante e quali opportunità il poker riesca ad offrire, rimanendo sempre un gioco di carte.

Pokeristi di professione

Ben oltre il tavolo verde il poker offre diverse opportunità carrieristiche. Oggi è una nuova vera

frontiera lavorativa anche per via del fatto che è nettamente migliorata la sua reputazione nel

sentire comune. La gente non solo non giudica più chi gioca o ama il poker, ma ha anche imparato

ad apprezzarne il fascino e la piacevolezza. Non è più visto, infatti, come il gioco clandestino protagonista di bische ma come un passatempo che richiede un certo studio e un mettersi in gioco costante anche facendo i conti con le proprie capacità.

Oggi il poker è visto come una disciplina della mente che è entrata prepotentemente anche nel

mercato, facendo crescere, in maniera esponenziale, un business attorno ad esso. Non è un caso

che sia anche stato inserito come disciplina delle Olimpiadi della mente che ogni anno si svolgono

a Londra e che, attirati proprio dal poker, fa convogliare milioni di appassionati, giocatori o semplici

spettatori. Questo ci porta a chiederci se il poker può quindi essere una soluzione lavorativa o se pensarlo in questo modo è solo una utopia?

Il poker: un lavoro di avanguardia

La prima professione che ci viene in mente legata al poker è senza dubbio quella del giocatore

professionista. Oggi è ancora più facile diventarlo se si considera la possibilità di apprendere molte

cose online. Il poker online oggi rappresenta un grande vantaggio per svariati motivi. Su tutti la

comodità di gioco: con un semplice device dotato di connessione alla rete, si può infatti avere un

vero e proprio casinò a portata di mano e stando seduti sul proprio divano di casa. Inoltre giocare

su piattaforma permette di dedicare al gioco il tempo utile a migliorare il proprio stile di

apprendimento e di tecnica.

In questo senso, il provider più popolare nel nostro Paese, supporta gli aspiranti professionisti del poker nel perseguire le loro ambizioni, garantendo la massima affidabilità, una attenta tutela dei dati personali e molte sale da poker virtuali con tornei, nazionali ed internazionali, dove è possibile imparare tutto quello che c’è da sapere su questo gioco così affascinante. Il sito presta anche molta attenzione all’innovazione ed ai desideri di cambiamento della sua utenza e per questo motivo si propone di offrire giochi sempre nuovi che mescolano esperienze anche con altre tipologie di passatemi. Un esempio di innovazione di questo tipo sono i tornei Mystery Bounty, con una taglia misteriosa sulla testa di ogni giocatore che si svela solo alla fine della partita. Questo operatore di gioco online italiano, quindi, supporta chiunque voglia trasformare la sua passione in carriera fornendo informazioni dettagliate sulle opportunità, sui profili e sui ruoli tecnici e creativi, provvedendo anche a fornire validissimi consigli. Proprio per questo molti utenti si affidano al portale principale in Italia che più di tutti si concentra sui suoi utenti, per potergli permettere di ottenere il massimo dalle loro famose proposte di poker online .

Pokerista a tempo indeterminato

Come potremmo descrivere la dailylife di un pokerista? Per la maggior parte delle persone che amano il poker poterne fare il lavoro della vita è quasi un sogno. Il tenore di vita, specie se si gioca a certi livelli, è abbastanza alto specialmente perché il poker online offre un ventaglio di opportunità maggiore rispetto al poker giocato dal vivo. Quali sono i pro ed i contro di una vita interamente dedicata al poker? Tra i pro sicuramente la possibilità di fare ciò che si ama, un programma lavorativo flessibile e un reddito potenzialmente molto alto. Gli influencer del poker oggi sono delle vere e proprie icone per milioni di followers in tutto il mondo.

Giocare a poker a tempo pieno può essere la vera svolta della vita proprio per via della flessibilità

organizzativa e per la possibilità di lavorare divertendosi.

Non mancano comunque i contro e cioè la richiesta di alti livelli di disciplina. Se vuoi intraprendere

la carriera da pokerista dovrai interamente dedicarti al poker e concederti molto tempo per affinare

sempre la tua tecnica.

Altre professioni legate al poker

Ma il giocatore di professione non è il solo lavoro che potrebbe garantire il gambling. Intorno al gioco online si formano e lavorano figure di spessore come gli sviluppatori di software, data analyst e specialisti del marketing. Queste professioni, grazie all’avvento di internet, stanno prendendo piede nel mondo del lavoro in maniera prepotente. Tuttavia, grazie alle grandi trasformazioni anche culturali che questo secolo ci sta regalando, ne nascono ogni giorno di nuove e non è escluso che ce ne saranno di altre legate al mondo del poker online.

E’ ovvio che l’innovazione tecnologica richiede menti predisposte a mettersi a lavoro per contribuire a migliorare l’esperienza di gioco degli utenti. A corredo di questi profili lavorativi anche quelli, non meno importanti, connessi al settore degli eventi e delle trasmissioni a tema poker che sono un altro grande filone di opportunità. Gli organizzatori di tornei, i commentatori ed i produttori di contenuti per siti web dedicati al poker sono sempre professioni richiestissime nel mercato lavorativo. Oggi è possibile ricercare posizioni lavorative collegate al poker sulle piattaforme di annunci di lavoro.

Queste piattaforme elencano le posizioni disponibili in diverse aree geografiche d’Italia consentendoti di individuare quelle che ritieni di maggiore interesse o quelle a cui il tuo profilo professionale aderisce in maniera più coerente.

Conclusioni

Chi lo avrebbe mai detto che un giorno il poker sarebbe diventato un catalizzatore di opportunità

lavorative? Eh sì, proprio il poker, quell’antico gioco che veniva praticato in clandestinità e che, un

tempo, faceva pensare alle bische, oggi è un vero e proprio contenitori di opportunità diverse ed

esilaranti. Sicuramente la professione più strettamente connessa al poker è quella del giocatore

professionista. Non un lavoro semplice né canonico ma qualcosa che richiede molta dedizione e

disciplina. Questo perché il gioco del poker presuppone un continuo cimentarsi e mettersi in gioco,

non è una disciplina statica e soprattutto richiede sempre un certo atteggiamento mentale pronto a

qualsiasi colpo di scena.

Lavorare come giocatore di poker professionista ha però i suoi privilegi: se si gioca ad alti livelli, ad

esempio, può garantire un certo tenore di vita ed un sano divertimento per di più amando

totalmente il proprio lavoro.

Ma non finisce qui. A contorno del tavolo ci sono tantissime altre professionalità che spesso si

sottovalutano. Un esempio sono gli organizzatori di tornei, i commentari, i croupier sono solo alcuni

dei possibili lavori che può offrire il poker.

Con lo sviluppo della rete internet non sono mancate anche nuove professioni come i creatori di

contenuti per il web, gli sviluppatori di software ed i data analyst.

Insomma, con il poker si muove una intera industria in grado di garantire parecchie opportunità di

lavoro o un lavoro per tutta la vita semplicemente giocando.