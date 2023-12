Salemi, operai al lavoro sulla strada per il sito archeologico di Mokarta. Venuti: "Intervento importante in chiave turistica"

di: Comunicato Stampa - del 2023-12-07

Operai al lavoro a Salemi per il rifacimento della 'strada vicinale del Castello' che dalla Sp 28 conduce agli scavi archeologici di Mokarta. L'intervento è finanziato con fondi provenienti dal bilancio comunale, come deciso dall'Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Venuti: 150mila euro il valore complessivo dell'investimento deciso dal Comune per aumentare la fruibilità degli scavi archeologici in chiave turistica.

Da alcuni giorni sono all'opera il personale e i mezzi della Genco Srl, impresa di Mussomeli (Caltanissetta) che si è aggiudicata i lavori. Previsto il rifacimento della sede stradale. I lavori sono diretti dalla responsabile del settore Lavori pubblici del Comune, Paola D'Aguanno.

"Lavori che consentiranno un accesso consono al sito archeologico di Mokarta e, di conseguenza, una migliore valorizzazione di una componente importante dell'offerta turistico-culturale della città", dicono Venuti e l'assessore ai Lavori pubblici Calogero Angelo.

"Un intervento importante che darà la possibilità di sfruttare al meglio tutte le potenzialità di un sito importantissimo sotto il profilo archeologico - aggiunge Venuti -. Mokarta può diventare così punto di riferimento e richiamo per i turisti - aggiunge Venuti -. Portiamo così a termine un altro dei punti del nostro programma di governo realizzando anche un intervento concordato a suo tempo con il compianto Sebastiano Tusa. Tra lui e l'amministrazione comunale di Salemi c'è sempre stata la massima collaborazione".