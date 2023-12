Processo “Artemisia ter”, Tribunale di Trapani assolve la Preside Maria Luisa Simanella

del 2023-12-16

In data 10 ottobre 2023, il giudice delle indagini preliminari Gip Dott.ssa Caterina Brignone del Tribunale penale di Trapani, ha emesso decreto di archiviazione per non avere commesso alcun reato, su richiesta dei Sostituti procuratori Dr.ssa Urbani e Dr.ssa Morri della Procura della Repubblica di Trapani, in favore della Prof. Maria Luisa Simanella, Dirigente scolastica della Direzione Didattica 2° circolo “Giuseppe Di Matteo”.

Il procedimento penale di cui si tratta è il così detto “Artemisia ter” e nei confronti della prof. Maria Luisa Simanella, con la conclusione delle indagini del 12/12/2022, la Procura della Repubblica aveva ipotizzato una presunta violazione di legge quale soggetto beneficiario della legge 104/92.

Su richiesta della difesa, la preside Simanella, assistita dagli avvocati Franco Messina e Chiara Giuditta Messina del Foro di Marsala, è stata interrogata su delega della Procura della Repubblica in data 31 marzo 2023, offrendo agli inquirenti ogni necessario chiarimento sulla vicenda che la vedeva ingiustamente coinvolta e producendo la documentazione sanitaria che ha dimostrato l’assoluta regolarità della pratica d’invalidità e delle corrette procedure di mobilità di servizio.

Pertanto, è finalmente affermata l’assoluta estraneità della Preside ai fatti contestati. Si conclude così la vicenda giudiziaria risolta positivamente con un Decreto di archiviazione in favore della prof. Maria Luisa Simanella, che ha visto la Preside ingiustamente oggetto dell’interesse mediatico gratuito e malizioso tale da ingenerare il dubbio sulla sua integrità morale e professionale con conseguente danno all’immagine della stessa, attribuendo all’indagine in corso il valore di una condanna.

Maria Luisa Simanella ha sempre manifestato la propria totale fiducia nella Giustizia e nella Magistratura, attendendo pazientemente che la vicenda giudiziaria si chiarisse con l’archiviazione per non aver commesso il reato, così come è stato.