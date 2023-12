Outlet by Segreti, apre oggi a Castelvetrano in via Vittorio Emanuele un nuovo store

di: Redazione - del 2023-12-20

Giovani imprenditori che aprono una nuova attività nel corso Vittorio Emanuele a Castelvetrano è la nuovo scommessa commerciale per investire nel centro storico della città.

Apre oggi, 20 dicembre, a Castelvetrano, il nuovo punto vendita "OUTLET by SEGRETI", negozio di abbigliamento bimbi e ragazzi da 0 a 18 anni delle migliori firme a prezzi imbattibili. Lo store si trova in via Vittorio Emanuele n. 109 ( angolo via rocco pirri) nel centro storico di Castelvetrano.

Il nuovo store sarà aperto tutti i giorni, con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.15

Domenica apertura pomeridiana dalle 17.00 alle 20.15

Nel nuovo negozio ci sarà un'ampia selezione di articoli di abbigliamento che includerà una grande varietà di marchi TOP come Emporio Armani, Trussardi, Guess, e tante altre firme.