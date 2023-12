Protezione camper: l’importanza della tettoia per parcheggiare in sicurezza

di: Francesco Accardi - del 2023-12-22

Parcheggiare il proprio camper in un luogo sicuro, ben protetto dalle intemperie, è una necessità che diviene sempre più stringente con il sopraggiungere della stagione invernale.

È ormai noto che l’esposizione al gelo, alla pioggia e al vento, specialmente se prolungata nel tempo, può provocare danni significativi non soltanto alle automobili, ma anche ai veicoli pesanti come, per l’appunto, i camper.

Esistono varie opzioni per ovviare al problema, come per esempio valutare di costruire un garage sufficientemente ampio da consentire tutte le manovre necessarie in sicurezza e comodità. Un’operazione del genere, però, è tutt’altro che semplice e richiede un grosso investimento economico, oltre che in termini di tempo.

In alternativa, è possibile valutare un’altra opzione altrettanto efficace, in grado di far fronte alle esigenze di tanti camperisti: si tratta della tettoia per camper , ossia una struttura leggera e resistente, personalizzabile nell’aspetto, da posizionare in giardino o in un qualsiasi spazio esterno che circondi la casa.

Tettoia: perché conviene più del garage?

Installare una tettoia per il proprio camper affidandosi a realtà di riferimento del settore, come per esempio Akena Italy, è la via più facile e meno dispendiosa per tenere al sicuro il veicolo nei periodi più freddi dell’anno, evitando che l’umidità, il gelo e le intemperie possano arrecare danni interni e/o alla carrozzeria, il tutto senza dover ricorrere a terzi.

I tempi per completare la struttura sono nettamente più brevi, rispetto a quelli necessari per la costruzione di un garage tradizionale. Inoltre, le tettoie – o carport – occupano meno spazio e possono adattarsi agevolmente ad ogni ambiente sia a livello di dimensioni, sia nello stile.

Ogni tettoia, infatti, viene progettata e realizzata su misura, tenendo conto dello spazio esterno disponibile e dell’aspetto dell’edificio. Tra le caratteristiche modificabili a piacimento, dunque, non vi sono solamente le dimensioni e/o la configurazione (addossata o ad isola), bensì anche i colori e le finiture, in maniera tale da ottenere una perfetta continuità tra i due elementi.

Riutilizzare la tettoia nei mesi estivi

Vi è un ulteriore vantaggio che deriva dall’installazione di un carport e che merita di essere preso in considerazione: la possibilità di sfruttare lo spazio sottostante in assenza del veicolo. Ogni tettoia, infatti, crea una piacevole zona ombreggiata e ventilata che, con l’arrivo della primavera e il progressivo miglioramento delle condizioni climatiche, si rivela perfettamente accogliente e, quindi, adatta per leggere un libro, dipingere o, semplicemente, rilassarsi in giardino senza patire né il caldo durante il giorno, né l’umidità dopo il tramonto.

Inoltre, è sufficiente implementare un sistema di illuminazione a LED per rendere fruibile lo spazio anche nelle ore serali e notturne, migliorando al contempo la visibilità e, quindi, facilitando eventuali manovre di ingresso, parcheggio ed uscita del proprio camper. Con Akena Italy è infatti possibile dotare il proprio carport di un optional che permetta di godere di un’illuminazione potente, di lunga durata ed efficiente in termini energetici.

Una volta illuminata ed allestita, a seconda dell’occasione, con poltroncine, sedie sdraio, tavoli, ecc., la tettoia si trasforma rapidamente in una location per ricevere gli ospiti, per festeggiare un compleanno all’aperto, per pranzare o cenare in famiglia, per organizzare un barbecue e così via.

Per questo motivo, è utile valutare con attenzione sia la posizione del carport rispetto all’edificio (e parallelamente alla configurazione del giardino), sia il design che meglio si presta ad un eventuale riutilizzo, mettendo in luce tali aspetti durante il sopralluogo iniziale eseguito dai tecnici che progetteranno ed installeranno la tettoia.