Inaugurata sala make up nel reparto di Oncologia di Castelvetrano

2023-12-24

Una sala per la cura del corpo all’interno del reparto di oncologia dell’ospedale di Castelvetrano è stata inaugurata dal commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera e dal vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella. Si chiama ‘sentiero della vita’ e si trova proprio a fianco della sala d’attesa.

“L’idea è nata nel 2015 quando pensammo che era necessario avere cura dei nostri pazienti non soltanto dal punto di vista medico ma anche psicologico e del corpo – ha detto l’alcamese Eliana Gucciardo, psicologa. Nell’ultimo anno abbiamo concretizzato quell’idea che oggi è realtà”.

All’interno della sala operano due volontarie specializzate, Giusy Mistretta e Grazia Urso, che si prenderanno cura dei pazienti due volte a settimana, per la pelle e per i capelli. La sala make-up è la prima che nasce in un ospedale in provincia di Trapani