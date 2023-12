Grandi negozi nel centro storico? Potrebbe arrivare dalla Regione una svolta commerciale epocale

di: Redazione - del 2023-12-28

In Sicilia i centri storici potrebbero assistere ad una svolta commerciale epocale, infatti se dovesse essere approvato il maxi emendamento denominato “Modifica delle superfici di esercizi di vicinato” potrebbe accadere che le piazze dei centri storici siciliani avrebbero i grandi marchi pronti ad investire non più su boutique o negozi con superfici non superiori ai 200 metri quadrati ma di grandi dimensioni.

Un cambiamento significativo potrebbe infatti rivoluzionare il paesaggio commerciale dei centri storici in Sicilia. Un recente emendamento del governo regionale, parte della Finanziaria in discussione, eliminerebbe il limite di 200 metri quadrati per i negozi, aprendo le porte a grandi superfici di vendita nei cuori pulsanti delle città, anche il nostro Sistema delle Piazze potrebbe godere di questo nuovo impulso commerciale.

L’emendamento, denominato “Modifica delle superfici di esercizi di vicinato”, è stato depositato all’Ars dal governo e rappresenta una svolta per i centri storici. Fino ad ora, normative restrittive hanno impedito l’apertura di grandi negozi in queste aree, ma con la nuova normativa, marchi e catene internazionali potranno fare il loro ingresso.

L’articolo tecnico, già inserito nel maxi-emendamento in preparazione dall’assessore all’Economia Marco Falcone, prevede l’incremento dei limiti di superficie per nuove medie strutture di vendita.

Se approvato un impatto potrebbe esserci anche per il centro storico di Castelvetrano, che negli ultimi anni ha perso decine di negozi.