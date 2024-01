Tagli autonomie scolastiche, rinviati di un anno gli accorpamenti delle scuole

di: Redazione - del 2024-01-04

I tagli previsti delle autonomie scolastiche slitteranno di un anno. Uno stand-by dovuto anche all'organizzazione dell'anno scolastico 2024-25 che entro la metà di gennaio apre le porte ai nuovi iscritti.

In totale, in Sicilia i tagli di autonomia annunciati per l'anno scolastico prossimo saranno 75 e non più 93. Nel dettaglio la provincia di Trapani perderà 8 autonomie, Palermo 17, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7.

A tal proposito, è intervenuto il Segretario Generale Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza: "Vale solo per un anno, il 2024-2025, e senza che su queste scuole possano verificarsi trasferimenti o assunzioni di dirigenti o di direttori dei servizi, perché verranno date a reggenza con possibilità di esonero o semiesonero per il ‘docente vicario".

"Un provvedimento quindi temporaneo, frutto probabilmente - aggiungono Rizza - dei problemi che si stanno determinando nelle regioni per l’attuazione pratica della norma. Ma anche inutile nella sostanza: nel triennio, infatti, sono confermati tutti i tagli delle autonomie già decisi".

Uno slittamento che è fortemente legato alla prossime elezioni e che potrebbe essere materia di campagna elettorale dei candidati a sindaco della Sicilia. La messa in pausa di un anno continua a far discutere e si attende anche la posizione dell'Assessore Regionale Mimmo Turano.