Trasporto delle alghe del porto di Selinunte pagato a peso d'oro. Appaltato il servizio

del 2024-01-05

Dei 750 Mila Euro che la Regione aveva destinato alla ristrutturazione del porto di Marinella di Selinunte, oltre 730 Mila Euro (base d’asta 850 Mila Euro) saranno spesi per il solo trasporto in discarica come rifiuto delle alghe dragate dal porto.

Aggiudicataria del servizio l’impresa Aveni, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, attiva anche nel settore delle costruzioni che ha effettuato un ribasso del 14,21% Extra costi riconducibili anche al fatto che la stima del progetto parlava di 2mila metri cubi di pianta mentre a consuntivo l’appalto sul trasporto in discarica riguarda lo smaltimento di 7mila metri cubi.

Da oltre un anno le alghe erano stoccate all'interno di un capannone presso l'ex polo Tecnologico sito in Contrada Airone recentemente acquistato dalla Srr Trapani Provincia Sud.

Nel 2015, durante la sindacatura di Felice Errante, nell'ambito del progetto "Medicot", fu trasportato a Marinella di Selinunte il cosiddetto "trita alghe" (clicca qui per vedere le foto e leggere l'articolo) . Grazie a questo macchinario, poco dopo rispedito al mittente per i consumi eccessivi necessari di luce e di acqua, fu posizionato nella spiaggia dello Scalo di Bruca. Le cosiddette “alghe” di Selinunte dall’odore nauseabondo sarebbero dovute diventare materiale fertilizzante per agricoltura, consentendo al comune di risparmiare decine e decine di migliaia di Euro e addirittura, con la concreta possibilità di ricavare proventi dalla vendita.

Foto Rai Tre Sicilia