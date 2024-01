Rotaract e Interact club Castelvetano, successo per il primo Handyxmas

di: Redazione - del 2024-01-06

Dal 27 al 30 Dicembre 2023 si è svolto il primo Handyxmas interamente a cura del Rotaract Club di Castelvetrano Valle del Belice e dell’Interact Club, organizzazione che ha permesso a sei ragazzi diversamente abili di vivere un’esperienza al di fuori di ogni aspettativa, in un clima, per la prima volta, tutto natalizio.

L’idea nasce qualche mese fa, quando un gruppo di rotaractiani e interactiani ebbe la brillantissima intuizione di lanciare questo progetto sociale per la prima volta nel periodo natalizio con lo scopo di consentire a persone affette da disabilità di vario tipo di trascorrere qualche giorno lontani dalla loro routine quotidiana e lontane dal loro contesto familiare. Ad aver ospitato l’intera attività è l’Althea Palace Hotel a cui i club giovanili rivolgono i loro ringraziamenti più sinceri per aver dimostrato enorme sensibilità e disponibilità.

Dopo 42º anni di Handicamp svolti nel solo periodo estivo, è grande la soddisfazione del presidente Manuela Accardi che così si è espressa alla cena conclusiva del campo: “Ringrazio ognuno dei presenti qui stasera per aver creduto in questa meravigliosa follia ancor prima di me , per non avermi mai abbandonata e per aver sopportato le mie immense ansie a riguardo. È nato come un sogno irrealizzabile e invece oggi sono qui a guardare i vostri visi pieni di gioia e credo sia questo il miglior regalo di Natale che io potessi ricevere".

Compiacimento anche da parte del presidente del club Interact Giovanni Vaiana che si è speso insieme all’intero club nell’organizzazione e nella realizzazione di questo lodevole progetto, mettendo in risalto energia, passione e dedizione.

I club rivolgono un dovuto ringraziamento a tutte le associazioni e a tutti gli “amici del campo” che hanno omaggiato della loro presenza durante le attività in programma e un forte e sincero ringraziamento va alle molteplici attività commerciali e aziendali del territorio che con la loro immensa disponibilità hanno permesso la realizzazione di questa splendida iniziativa tra le quali: Oleificio Lombardo, Citypass, Spera Business Service, Geolive, Piazza Beverage &More, Dep Consulting , British Istitutes , Energia Italia, Globalcom, Basile , Conad Valle dei Templi, Catalanotto Parrucchieri, Elle+Esse Architetti, Mozart.