Poker e business: le lezioni di leadership che possiamo apprendere dal tavolo verde

Due ambiti apparentemente lontani sono in realtà molto più vicini di quanto si pensa: ecco come diventare un leader migliore in azienda giocando a poker.

Quando si pensa a come migliorare le competenze necessarie per condurre con successo un’impresa commerciale vengono in mente le capacità commerciali, di gestione del personale, la capacità di leadership e di ispirare i propri collaboratori a raggiungere obiettivi ambiziosi. Di solito non si pensa ad un gioco come il poker, che sembra distantissimo dal mondo del business, ma che in realtà ha molti punti in comune con esso, come vedremo in questo articolo.

Cos’è la leadership aziendale

Quando si parla di leadership aziendale si fa riferimento ad un processo diversificato e spesso complesso che porta un soggetto all’interno dell’azienda ad occupare una posizione in grado di influenzare i comportamenti e le azioni degli altri collaboratori.

La cosa interessante da notare è che questo funziona al di là delle dinamiche formali del potere in azienda o delle gerarchie dei ruoli: cioè, significa che un collaboratore di grado inferiore potrebbe avere una leadership maggiore rispetto ad un suo diretto superiore. Solitamente il leader dovrebbe corrispondere al vertice gerarchico, ma non è certo scontato. Ancora, non è detto che una figura che è in azienda da più tempo, solitamente definita “senior”, corrisponda al leader.

La dinamica che porta una figura a diventare un punto di riferimento per il gruppo di lavoro è spesso non semplice e con risvolti molteplici, che attengono anche ad aspetti psicologici come la motivazione e la responsabilizzazione dei membri del team di lavoro. In ogni caso è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione, nell’aumento delle vendite, ma anche nella prevenzione e nella gestione delle crisi aziendali.

Quali sono le caratteristiche di un buon leader in azienda

Data la complessità del processo che porta un soggetto ad assumere il ruolo di leader all’interno dell’organizzazione, non è facile individuare quali sono le qualità necessarie. Si possono però individuare delle competenze utili a raggiungere questo obiettivo, che spesso sono di tipo trasversale, cioè non legate allo specifico settore in cui l’azienda opera.

Sicuramente è necessario possedere delle buone capacità di comunicazione, ovvero parlare e comunicare in modo diretto e trasparente ma soprattutto efficace. È anche importante trasmettere una sensazione di fiducia e possibilmente diventare un punto di riferimento per il gruppo di lavoro. Non secondaria è anche l’empatia, cioè la capacità di ascoltare le esigenze delle altre persone mettendosi nei loro panni. Questa sembra una qualità lontana da una realtà commerciale come le moderne aziende, ma che in realtà si rivela spesso fondamentale nella gestione del gruppo di lavoro.

Altrettanto importante è la capacità di delega: affidare a dei collaboratori fidati alcune azioni o decisioni, in base alle loro specifiche competenze, è fondamentale da parte del leader non solo per potersi dedicare ad attività più rilevanti, ma anche per responsabilizzare il proprio team di lavoro.

Come il poker può aiutare nello sviluppo della leadership

A questo punto la domanda è lecita: cosa c’entra il poker nello sviluppo delle qualità per diventare un leader di successo in azienda? Bene, la risposta è che il tavolo verde può essere molto utile per sviluppare tutta una serie di capacità che si rivelano fondamentali nel business in generale e nella leadership aziendale.

Il gioco del poker è uno dei più diffusi al mondo ed ha avuto un vero e proprio boom a partire dagli anni Duemila. Oggi la specialità più giocata è il Texas Hold’em o poker alla texana e per molti ad essere cambiato è il modo di intendere il gioco: infatti a prevalere, secondo molti, non è la fortuna – che pure conta – ma l’abilità. Per questo si parla di poker sportivo, assimilandolo ad una vera e propria disciplina sportiva in cui per ottenere risultati è necessario un duro allenamento ed uno studio approfondito.

La gestione del rischio

Una delle principali caratteristiche comuni tra il poker e il business è la gestione del rischio, cioè la pratica che permette di ridurre al minimo l’impatto della variabilità nel raggiungimento dei propri obiettivi. Per ottenere una efficace gestione del rischio è necessario valutare e pianificare diverse attività e prendere delle decisioni sulla base delle informazioni che si hanno a disposizione.

Nel poker un giocatore vincente deve essere in grado di prendere in continuazione delle decisioni che si trasformano in risultati positivi in termini di acquisizione del denaro. Al tavolo verde il giocatore che sa analizzare il rischio gestirà il proprio bankroll in modo oculato e non investirà troppo in una sola mano o in un singolo torneo. In fin dei conti si tratta esattamente delle stesse decisioni che è tenuto a prendere un amministratore delegato di un’azienda, anche se ovviamente il contesto è completamente differente.

La pazienza è fondamentale

Sia per il mondo del business che per il poker è fondamentale non avere fretta di ottenere i risultati sperati. In questo senso il gioco può aiutare a sviluppare questa capacità, perché per giocare come un professionista che guadagna milioni di dollari è necessario intraprendere un percorso lungo, spesso anni, fatto di studio e di tantissimo allenamento: è necessario giocare un numero davvero elevato di mani prima di arrivare ad una svolta davvero decisiva.

Nel business la fretta non è mai portatrice di risultati duraturi. Si possono fare molti soldi nel breve periodo, ma sul lungo termine a vincere è l’approccio paziente. Non solo, spesso è necessario anche fare degli errori – e di conseguenza perdere dei soldi – per acquisire l’esperienza che in futuro porterà a risultati più grandi. La pazienza diventa quindi la migliore alleata di chi ambisce a creare o gestire business di successo o a diventare leader in un’organizzazione di successo.

La strategia per il successo

Nel poker come nel modo aziendale la strategia è tutto. Chi gestisce un’organizzazione complessa come un’azienda deve fissare un obiettivo ragionato e raggiungibile ed implementare le azioni necessarie per raggiungerlo nei tempi prefissati.

La strategia è ovviamente fondamentale anche nel poker, in cui si vanno a studiare i punti di forza e di debolezza degli avversari per trarre vantaggio da questi ultimi, gestendo al meglio tutte le proprie conoscenze in termini di conoscenza del gioco, psicologia e abilità matematica. Giocare a poker può essere utile proprio per abituarsi a ragionare con un approccio di tipo strategico e non affidandosi alla fortuna o alle proprie emozioni del momento.

Agire in modo responsabile

Nell’immaginario del pokerista vincente ci sono le scene dei film in cui viene fatto “all in” con successive vincite milionarie. Ma in realtà giocarsi tutto nella maggior parte dei casi si rivela una scommessa adrenalinica ed emozionante che però non produce risultati nel lungo periodo. Molto più efficace è l’approccio prudente e responsabile, che consente di valutare il rischio ed agire di conseguenza, accumulando un patrimonio importante nel corso del tempo.

Ovviamente, anche nel business a risultare vincente è un approccio guidato da principi di responsabilità. Quando il rischio è troppo elevato bisogna essere in grado di rinunciare e in questo il poker può essere davvero utile.

Per concludere, i punti di contatto tra il mondo dell’impresa e quello del poker sono davvero tanti. Giocare a poker risulta così utile non solo per divertirsi, ma anche per sviluppare delle competenze da utilizzare anche nella gestione del business.