Amministrative 2024, Safina (PD) respinge le accuse mosse da Di Paola (M5S) sul mancato accordo elezioni a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-15

"Su Castelvetrano è stato il M5S a non voler trovare l’accordo". Il deputato regionale del PD, Dario Safina respinge al mittente le accuse lanciate da Di Paola (M5S) sull'alleanza per le prossime Amministrative a Castelvetrano che si terranno 8-9 giugno 2024.

"Consiglio al collega Di Paola un’analisi meno spocchiosa e più reale dei fatti accaduti. Se non sono

riusciti a fare sintesi al loro interno per individuare una figura diversa da quella di Alfano a candidato sindaco di Castelvetrano, non è certo colpa nostra né di altri. Il nostro obiettivo è sempre stato una proposta credibile e vincente per la Città".

“Il gruppo dirigente locale del Pd - spiega Safina – ha provato in diversi modi e con diverse

interlocuzioni, anche a livello regionale, a sostenere un accordo con il M5S e con Sud chiama Nord

di Cateno de Luca per creare una colazione forte e una candidatura condivisa.

Il giudizio politico negativo del PD sull'amministrazione Alfano, del resto, è sempre stato fatto risaputo. E nonostante questo, l’atteggiamento responsabile del gruppo PD in aula ha permesso al primo cittadino e alla sua Giunta di amministrare, permettendo il varo di atti utili alla collettività”.