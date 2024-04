Un’area davanti al monumento ai caduti dedicata alla memoria di Lolli Indelicato. Il 25 Aprile la cerimonia di intitolazione

di: Redazione - del 2024-04-17

Giorno 25 Aprile, a partire dalle ore 10, si svolgerà la cerimonia di intitolazione al prof. Calogero Indelicato dell’area pedonale davanti il Monumento dei Caduti. Calogero detto “Lolli” Indelicato, venuto a mancare nel Febbraio del 2015 all’età di 94 anni, per anni è stato Presidente dell’Associazione Reduci e Combattenti sezione di Castelvetrano nonchè reduce di guerra prigioniero delle truppe tedesche e sopravvissuto ai lager nazisti.

Molto legato alla sua Città Lolli Indelicato si distinse sia in ambito sportivo (fu tra i giovanissimi fondatori della Folgore di Castelvetrano) e non fece mai mancare il supporto economico alla causa rossonera sia in quello culturale e dell’associazionismo. In tanti ne ricordano l’arguzia e l’ironia dei suoi allegri scritti per il tradizionale testamento carnascialesco dei Nanni.

Spese tutte le sue energie per la salvaguardia della memoria delle vittime dei conflitti mondiali e fu grazie al suo impegno che oggi è possibile leggere in una lapide posizionata nel Monumento ai Caduti i nomi e i cognomi dei caduti castelvetranesi nella seconda guerra mondiale di cui si era persa memoria.

L’intitolazione scaturisce da un input partito diversi anni fa dall’Associazione Lamba Doria accolto, a livello autorizzativo e formale, dai Prefetti Darco Pellos e Tommaso Ricciardi. L’iter è proseguito a livello comunale durante la gestione commissariale per poi concludersi positivamente con l’ok del Sindaco Alfano che ha dato assieme alla Giunta il suo placet definitivo.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook su Castelvetranonews.it. Alla cerimonia inaugurale sarà Presente il Sindaco Enzo Alfano e le Autorità civili e militari.