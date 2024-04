Salvatore Stuppia annuncia la sua candidatura a Sindaco.”Sfida gravosa per il bene della Città”

del 2024-04-20

Salvatore Stuppia scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura a Sindaco di Castelvetrano senza al momento svelare la composizione della colazione che potrebbe vedere il supporto di Obiettivo Città (Calogero Martire ed Enza Viola) e di Castelvetrano Giovani (Antonio Giancana) stando ad alcuni rumors politici delle ultime ore.

“Dopo una lunga riflessione - si legge nella nota - con profonda convinzione e rinnovato entusiasmo annuncio la mia candidatura a sindaco di castelvetrano forte del mio bagaglio di vissuto professionale, sociale e politico.

Sono pienamente cosciente della gravosita' della sfida e del notevole impegno che dovra' essere messo in campo per raggiungere l'obiettivo e soprattutto dopo. una citta' con tante potenzialita' e con tanti giacimenti culturali, paesaggistici, storici ed identitari non puo rimanere alla merce' di una classe politica miope ed inconcludente o mossa da altri interessi ma necessita di una guida esperta e di una squadra che abbia la competenza e la passione per uscire da una stagnazione frutto di incapacita' politico amministrativa.

Si esce a testa alta solo con moderazione, con equilibrio e con una sana concertazione per mettere a regime le migliori energie volte ad una rinnovata visione della citta' con un collante omogeneo di idee e progetti. una novita' assoluta di entusiasmo ,energia e passione e' senza alcun dubbio la condivisione del progetto politico da parte dei movimenti giovanili un nutrito gruppo di ragazzi preparati e vogliosi di recitare un ruolo da protagonisti.

Gli stessi parteciperanno ad un percorso all'insegna della pari dignita' e della passione sincera per una gestione delle risorse pubbliche nell'esclusivo interesse della comunita' e del territorio.

Non rappresento gruppi di potere, non firmero' cambiali politico -amministrative e sono e saro' sempre dalla parte della gente che crede in me e ha spinto dal basso per la mia candidatura.

Il popolo con la matita in mano decidera' della mia sorte e solo ad esso dovro' dare conto del mio operato che sara' improntato sul solco della piu' assoluta legalita' e trasparenza con genuino spirito di servizio.

A breve sara resa pubblica la data e il luogo della presentazione ufficiale delle liste a sostegno e delle linee programmatiche".